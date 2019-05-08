Huawei уличили в замедлении смартфонов ради большей автономности

У некоторых пользователей Huawei P30 Pro на базе Kirin 980 набирал по 238 000 баллов, в то время, как у Xiaomi Mi 9 результаты равны 373 000 баллам, а другие смартфоны на процессоре Snapdragon 855 при сходном устройстве ядер тоже оказываются быстрее.

AnTuTu рассказал, что такая ситуация складывается не только из-за архитектурных отличий между флагманскими чипами Kirin и Snapdragon. Немаловажную роль в низких результатах Huawei играют настройки по умолчанию в оболочке EMUI 9 на базе Android 9 Pie. Если пользователь сам не включит режим максимальной производительности, то система будет автоматически замедлять смартфон ради увеличения времени его работы.