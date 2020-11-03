Huawei установила собственную флеш-память в новейшие флагманские смартфоны

Разборка показала, что внутри модель Mate 40 RS почти идентична Mate 40 Pro. У смартфона есть пятимодульная камера с ИК-датчиком температуры, модуль NFC, катушка для беспроводной зарядки, аккумулятор на 4400 мАч и зарядный модуль. Чтобы извлечь матплату и модули камеры, нужно отсоединить несколько проводков.

Одна из самых интересных вещей в устройстве — фирменный чип памяти HiSilicon. Это является доказательством того, что Huawei занимается разработкой собственных таких решений. К сожалению, подробной информации о чипе нет.

Источники пишут, что Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS — первые смартфоны, которые используют фирменную флеш-память Huawei SFS 1.0. Сообщается, что в тестах она почти в два раза быстрее UFS 3.1. Стоит отметить, что Huawei ещё не делала официальных заявлений по поводу памяти.