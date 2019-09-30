Huawei уже начала исправлять недостатки камеры Mate 30 Pro

Huawei указывает, что в обновлении предусмотрены важные изменения, в основном они относятся к оптимизации работы камеры. Установить обновление компания рекомендует всем пользователям.

Напомним, блогеры обвинили программную оболочку Mate 30 Pro в медленной работе с камерой. В частности, если пытаться открыть фотографию сразу после съёмки, то смартфон будет довольно долго её подгружать. Кроме того, блогерам показалось, что HDR у аппарата Huawei выглядит хуже, чем у iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Note10+.