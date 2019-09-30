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Huawei уже начала исправлять недостатки камеры Mate 30 Pro

Вышло обновление фирменной оболочки
Специалисты ресурса DxOMark объявили новенький Huawei Mate 30 Pro смартфоном с лучшей камерой. Но блогеры и у неё нашли недостатки, которые касаются программной части. К счастью, это можно исправить, что и начала делать китайская компания. Уже вышло обновление фирменной прошивки EMUI 10 для флагмана.

Huawei указывает, что в обновлении предусмотрены важные изменения, в основном они относятся к оптимизации работы камеры. Установить обновление компания рекомендует всем пользователям.

Напомним, блогеры обвинили программную оболочку Mate 30 Pro в медленной работе с камерой. В частности, если пытаться открыть фотографию сразу после съёмки, то смартфон будет довольно долго её подгружать. Кроме того, блогерам показалось, что HDR у аппарата Huawei выглядит хуже, чем у iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Note10+.

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