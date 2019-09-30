Huawei уже начала разрабатывать максимально мощный процессор для следующих флагманов

Источник сообщает, что Kirin 1000 уже запущена в пробное производство. Известно про платформу только то, что изготавливается она по 5-нанометровому техпроцессу. Также журналисты утверждают, что в системе применяются ядра Cortex-A77. Если вся информация правдива, то от Kirin 1000 можно ожидать снижения энергопотребления и повышения быстродействия.

Официальная презентация новинки состоится не раньше второй половины 2020 года. Первыми смартфонами на базе процессора должны стать условные Mate 40 и Mate 40 Pro.