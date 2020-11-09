Huawei в декабре запустит первую бету собственной операционной системы для смартфонов

Доступ к платформе с открытым исходным кодом получат разработчики, поэтому есть надежда, что мы увидим от них любопытную информацию об ОС. Также Ван Ченглу сообщил, что первые демо-устройства под управлением Harmony OS появятся в январе или феврале 2021 года.

По словам Ченглу, все сотрудники Huawei работают над тем, чтобы построить новую экосистему вокруг Harmony. Пока всё идёт по плану. Публичная бета-версия системы должна появиться в апреле 2021 года.

Ченглу утверждает, что около 90% смартфонов Huawei должны быть готовы к обновлению.