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Сегодня 15:11
Huawei в декабре запустит первую бету собственной операционной системы для смартфонов
Для разработчиков
Руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу (Wang Chenglu) заявил, что 18 декабря станет доступна первая бета собственной операционной системы компании для смартфонов.
Доступ к платформе с открытым исходным кодом получат разработчики, поэтому есть надежда, что мы увидим от них любопытную информацию об ОС. Также Ван Ченглу сообщил, что первые демо-устройства под управлением Harmony OS появятся в январе или феврале 2021 года.
По словам Ченглу, все сотрудники Huawei работают над тем, чтобы построить новую экосистему вокруг Harmony. Пока всё идёт по плану. Публичная бета-версия системы должна появиться в апреле 2021 года.
Ченглу утверждает, что около 90% смартфонов Huawei должны быть готовы к обновлению.