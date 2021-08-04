Huawei вернулся в Россию с новым смартфоном среднего класса после длительного перерыва

Как отмечают представители компании, в основе устройства лежит чип Kirin 820E с шестиядерным графическим модулем Mali-G57, 8 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Диагональ дисплея 6,57'', яркий OLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Сенсорная панель имеет частоту дискретизации 240 Гц, что говорит о мгновенной реакции на прикосновение. Пиксельная плотность составляет 392 ppi, а благодаря десятибитной цветопередаче экран отображает до 1,07 миллиарда цветов.

Камера стоит из 4 сенсоров и поддерживает технологию группировки пикселей, что позволяет снимать в условиях недостаточного освещения. Также в камере реализован ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов, который умеет устранять оптические искажения по краям кадра. Также со смартфона можно записывать HD-видео с двух камер одновременно.