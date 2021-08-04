Huawei вернулся в Россию с новым смартфоном среднего класса после длительного перерыва

Huawei вернулся в Россию с новым смартфоном среднего класса после длительного перерываВыделится ли этот смартфон на фоне конкурентов — посмотрим
Как отмечают представители компании, в основе устройства лежит чип Kirin 820E с шестиядерным графическим модулем Mali-G57, 8 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Диагональ дисплея 6,57'', яркий OLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Сенсорная панель имеет частоту дискретизации 240 Гц, что говорит о мгновенной реакции на прикосновение. Пиксельная плотность составляет 392 ppi, а благодаря десятибитной цветопередаче экран отображает до 1,07 миллиарда цветов.
Камера стоит из 4 сенсоров и поддерживает технологию группировки пикселей, что позволяет снимать в условиях недостаточного освещения. Также в камере реализован ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов, который умеет устранять оптические искажения по краям кадра. Также со смартфона можно записывать HD-видео с двух камер одновременно.
Предварительный заказ в России на новый смартфон HUAWEI Nova 8 стартует 10 августа 2021 года в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 рублей.
Напомним, что в последний раз смартфоны Huawei прибывали на российский рынок ещё в ноябре 2020 года - это был флагман Mate 40 Pro, выпущенный ограниченным тиражом, и поэтому исчезнувший из свободной продажи уже к январю. В 2021 году из-за ухудшающейся ситуации с санкциями США Huawei с января по июль 2021 года не представила в России ни одного смартфона.