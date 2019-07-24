Huawei вернёт деньги покупателям смартфонов, если приложения на Android не будут работать

Гарантия распространяется на все смартфоны Honor. Устройства, участвующие в программе, должны будут получать все полагающиеся обновления для систем безопасности. Если же какие-то приложения перестанут функционировать нормально, то пользователь получит деньги за покупку в полном объёме.

Гарантия предоставляется только тем, кто купил или купит смартфоны Honor с 16 июля 2019 года по 14 июля 2020. Гарантия действует год после покупки.

Деньги будут выплачены, если пользователь заметит проблемы с работой приложений Google Play, Gmail, Google Maps, Google Photo, Chrome, YouTube, Facebook, Instagram и WhatsApp. Причём сбои должны быть не связаны с самими приложениями. Возврат средств будет оформляться в салонах МТС.