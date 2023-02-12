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16:21, 12 февраля 2023
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Huawei внедрит в смартфоны динамический «островок» как в iPhone 14 Pro

В Nova 11

iPhone 14 Pro наделал много шума своим Dynamic Island — динамическим «островком» вместо «чёлки». Появилась информация, что Huawei планирует скопировать эту опцию.

Huawei внедрит в смартфоны динамический «островок» как в iPhone 14 Pro

Фото: Unsplash

Сообщается, что в серии Huawei Nova 11 будет использоваться новый экран с вырезом круглой формы. Обрамлять его будет подобие Dynamic Island. Ожидается, что эта функция будет предлагать аналогичные возможности, что и у Apple.

К сожалению, пока информации об этом немного. Скорее всего, Huawei Nova 11 будет поставляться с HarmonyOS на борту.

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