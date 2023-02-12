Huawei внедрит в смартфоны динамический «островок» как в iPhone 14 Pro

Сообщается, что в серии Huawei Nova 11 будет использоваться новый экран с вырезом круглой формы. Обрамлять его будет подобие Dynamic Island. Ожидается, что эта функция будет предлагать аналогичные возможности, что и у Apple.

К сожалению, пока информации об этом немного. Скорее всего, Huawei Nova 11 будет поставляться с HarmonyOS на борту.