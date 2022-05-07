Huawei восстановила мощности по производству смартфонов

Об этом сообщил партнёр Huawei, компания Guanghong Technology. Теперь смартфоны Huawei смогут купить все желающие, как говорит топ-менеджер компании.

Отмечается также, что за последние пять лет Huawei почти удвоила свои инвестиции в исследования и разработки. Рост затрат демонстрирует стремление Huawei выжить любой ценой. Компания также разрабатывает сетевое оборудование и даже смартфоны в условиях санкций без технологий США.