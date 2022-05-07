Huawei восстановила мощности по производству смартфонов

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Huawei восстановила мощности по производству смартфоновТеперь спрос должен быть удовлетворён
Из-за санкций США в последние два года бизнес смартфонов Huawei сокращается. Предложение компании не соответствовало спросу на рынке. Однако в последнее время ситуация изменилась. Генеральный директор Huawei Consumer Business Юй Чэндун (Yu Chengdong) ранее заявлял, что производственные мощности компании восстановлены. Теперь поставщик сообщили, что производство смартфонов Huawei действительно возобновилось в прежнем объёме.
Об этом сообщил партнёр Huawei, компания Guanghong Technology. Теперь смартфоны Huawei смогут купить все желающие, как говорит топ-менеджер компании.
Отмечается также, что за последние пять лет Huawei почти удвоила свои инвестиции в исследования и разработки. Рост затрат демонстрирует стремление Huawei выжить любой ценой. Компания также разрабатывает сетевое оборудование и даже смартфоны в условиях санкций без технологий США.