Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

Плакат, действительно, привлекает больше внимания, чем зона Samsung, в которой компания рекламирует свой флагман Galaxy S10. Нарочно ли Huawei сделала именно так, или нет, достоверно неизвестно.

В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи. Рядом со зданием видна достаточно большая реклама Galaxy S10, однако на стене здания ТЦ висит ещё более огромный плакат Huawei. Он растянулся на 40 этажей здания. И, конечно, же первым делом, взгляд падает именно на гигантский P30. Остаётся только поздравить Huawei с удачным подбором специалистов по маркетингу.