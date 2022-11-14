Huawei впервые с 2019 года увеличила поставки смартфонов в Россию

Это следует из отчёта аналитического центра GS Group. По данным компании, за указанный выше период в РФ ввезли более 500 тысяч смартфонов Huawei. В основном поставки шли в третьем квартале года. В результате доля Huawei в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%. Годом ранее был 1%.

Первое же место по поставкам занимает Xiaomi (35%). На втором месте Samsung с 15%. У неё значительно сократились поставки — на 63%. Вероятно, это помогло Huawei. Импорт iPhone тоже снизился на 58%.