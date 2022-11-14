Huawei впервые с 2019 года увеличила поставки смартфонов в Россию

11:32, 14 ноября 2022
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Huawei впервые с 2019 года увеличила поставки смартфонов в РоссиюИ оно неудивительно
Журналисты узнали, что Huawei серьёзно увеличила поставки смартфонов в РФ за девять месяцев 2022 года. Компании явно помогло то, что другие крупные производители официально ушли из страны.
Это следует из отчёта аналитического центра GS Group. По данным компании, за указанный выше период в РФ ввезли более 500 тысяч смартфонов Huawei. В основном поставки шли в третьем квартале года. В результате доля Huawei в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%. Годом ранее был 1%.
Первое же место по поставкам занимает Xiaomi (35%). На втором месте Samsung с 15%. У неё значительно сократились поставки — на 63%. Вероятно, это помогло Huawei. Импорт iPhone тоже снизился на 58%.