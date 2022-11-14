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11:32, 14 ноября 2022
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Huawei впервые с 2019 года увеличила поставки смартфонов в Россию

И оно неудивительно

Журналисты узнали, что Huawei серьёзно увеличила поставки смартфонов в РФ за девять месяцев 2022 года. Компании явно помогло то, что другие крупные производители официально ушли из страны.

Huawei впервые с 2019 года увеличила поставки смартфонов в Россию

Это следует из отчёта аналитического центра GS Group. По данным компании, за указанный выше период в РФ ввезли более 500 тысяч смартфонов Huawei. В основном поставки шли в третьем квартале года. В результате доля Huawei в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%. Годом ранее был 1%.

Первое же место по поставкам занимает Xiaomi (35%). На втором месте Samsung с 15%. У неё значительно сократились поставки — на 63%. Вероятно, это помогло Huawei. Импорт iPhone тоже снизился на 58%.

Источник фото:Unsplash
Источник:Коммерсант
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