Huawei всё-таки выпустит новый флагманский смартфон Mate 50

Есть признаки того, что Huawei, возможно, преодолела все ограничения, и серия Mate 50 выйдет в октябре 2021 года, как и запланировано. Об этом сообщил отраслевой эксперт и аналитик из Display Supply Chain Consultants (DSCC).

В соответствии с графиком, глобальное мероприятие Huawei официально запланировано на 21 октября в Вене, Австрия. Серия Mate 50 может быть представлена именно там. Однако сама Huawei это ещё не представила официального подтверждения того, что глобальное мероприятие 21 октября также будет подтвердила. На этом мероприятии также может случиться глобальный запуск серии P50 за пределами Китая.