Huawei всё же выпустит флагманский смартфон с поддержкой 5G

Как утверждает известный инсайдер Digital Chat Station, в линейке Huawei P50 выйдет модель на процессоре Kirin 9000 5G. Стоит пояснить, что 4G-версия P50 Pro будет продаваться с чипсетами Snapdragon 888 и Kirin 9000. 5G-версии с подходящим Snapdragon не будет.

Новый P50 Pro 5G может не выйти до четвёртого квартала 2021 года.

Напомним, уже анонсированная модель Huawei P50 Pro получила 6,6-дюймовый закруглённый OLED-экран частотой обновления 120 Гц. Основная камера у него состоит из датчиков на 50 Мп, 40 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 64 Мп (телефото).