Huawei второй раз откроет предзаказы на Mate 80 Pro Max

Опубликовано 05 февраля 2026, 13:341 мин.
Huawei второй раз откроет предзаказы на Mate 80 Pro MaxИ RS Ultimate Design
Huawei объявила, что флагманские смартфоны Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate Design снова станут доступны для предзаказа. Оформить заказ можно будет с 5 февраля. Согласно сообщению компании, предзаказ продлится 30 дней.
© Huawei
Huawei отмечает, что доставка смартфонов будет осуществляться в течение этих 30 дней в случайном порядке. После оформления заказа точная дата отправки «может не отображаться сразу».
Почему открывается второй предзаказ? Всё просто: Mate 80 Pro Max и RS Ultimate Design собрали в ограниченном количестве. За исключением базовой версии Mate 80, остальные варианты было сложно приобрести, а сроки доставки неоднократно переносились.
По данным источников СМИ, Huawei специально увеличила объёмы производства старших моделей серии Mate 80. Это и позволило компании снова открыть предзаказ.