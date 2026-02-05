Huawei второй раз откроет предзаказы на Mate 80 Pro Max

Huawei отмечает, что доставка смартфонов будет осуществляться в течение этих 30 дней в случайном порядке. После оформления заказа точная дата отправки «может не отображаться сразу».

Почему открывается второй предзаказ? Всё просто: Mate 80 Pro Max и RS Ultimate Design собрали в ограниченном количестве. За исключением базовой версии Mate 80, остальные варианты было сложно приобрести, а сроки доставки неоднократно переносились.

По данным источников СМИ, Huawei специально увеличила объёмы производства старших моделей серии Mate 80. Это и позволило компании снова открыть предзаказ.