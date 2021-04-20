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Сегодня в 16:09
Huawei выбыла из топ-5 крупнейших производителей смартфонов
Теперь входит в обидную категорию «Прочие»
Исследователи Strategy Analytics поделились статистикой по мировым поставкам смартфонов в первом квартале 2021 года. Как оказалось, Huawei окончательно растеряла свои позиции и выбыла из пятёрки крупнейших производителей смартфонов.
В целом, начало 2021 года ознаменовалось для рынка смартфонов ростом. По сравнению с первым кварталом 2020 года мировые поставки выросли на 24%.
Samsung сохранила за собой первое место, увеличив поставки на 32% в годовом выражении. Apple тоже стала поставлять на 44% смартфонов больше. Компании принадлежит второе место. У Xiaomi прирост оказался и того выше — на 80%. Компания обосновалась на третьем месте.
Четвёртое и пятое места принадлежат Oppo и vivo. Huawei же даже не видно в таблице. Компания находится в категории «Прочее».
GSMArena