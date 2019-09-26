Huawei выпустила дешёвые версии флагманов Mate 30 для китайцев

В Китае Huawei предлагает базовую модель Mate 30 в двух версиях: с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Для европейцев же доступен только один вариант — с 8 ГБ. 6-гигабайтный смартфон будет стоить китайцам $560, а 8-гигабайтный —$602. При этом последний в Европе продаётся за $876!

Старшую модель Mate 30 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти китайцы смогут купить за $883, а европейцы — за $1204. Плюс ко всему, для родного рынка Huawei выпустила 128-гигабайтную версию смартфона за $813.

Кроме того, компания показала в Китае различные варианты 5G-версий Mate 30 и Mate 30 Pro. Для Европы она, видимо, сочла их не такими актуальными.