Huawei выпустила июньское обновление безопасности, но EMUI 15 всё ещё не видно

Опубликовано 08 июня 2025, 20:151 мин.
Huawei выпустила июньское обновление безопасности, но EMUI 15 всё ещё не видноСкоро
Huawei представила обновление безопасности для устройств на EMUI и HarmonyOS за июнь 2025 года. Патч устраняет 6 серьёзных и 5 средних уязвимостей, затрагивающих версии HarmonyOS 2 и выше, а также EMUI 12+. Некоторые проблемы касались работы с мультимедиа, настройками и заметками.
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Также устранены баги, вызывавшие перегрев, быструю разрядку батареи и зависание приложений. В числе исправлений — 12 серьёзных, 5 средних и 6 менее критичных ошибок.
При этом пользователи по-прежнему не видят обновление EMUI 15. Пока оно доступно только на флагмане Mate X6. Ожидается, что Huawei представит больше новостей об этой версии и HarmonyOS 6.0 на конференции HDC 2025.