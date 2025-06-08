Huawei выпустила июньское обновление безопасности, но EMUI 15 всё ещё не видно

Также устранены баги, вызывавшие перегрев, быструю разрядку батареи и зависание приложений. В числе исправлений — 12 серьёзных, 5 средних и 6 менее критичных ошибок.

При этом пользователи по-прежнему не видят обновление EMUI 15. Пока оно доступно только на флагмане Mate X6. Ожидается, что Huawei представит больше новостей об этой версии и HarmonyOS 6.0 на конференции HDC 2025.