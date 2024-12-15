Huawei выпустила наушники необычной формы FreeClip Rose Gold Edition глобально

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Huawei представила новую версию наушников FreeClip в цвете Rose Gold в рамках глобального релиза наряду с Huawei Mate X6 и FreeBuds Pro 4. Наушники FreeClip имеют специальную конструкцию, которая, если судить по отзывам, достаточно удобна. Звучание достигается благодаря 10,8-миллиметровому динамику с двойным магнитом. Алгоритм динамических басов улучшает воспроизведение низких частот, а технология AI Crystal-Clear Calls снижает фоновый шум с помощью нейросетей.