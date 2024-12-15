Huawei выпустила наушники необычной формы FreeClip Rose Gold Edition глобально

Опубликовано 15 декабря 2024, 19:551 мин.
Huawei выпустила наушники необычной формы FreeClip Rose Gold Edition глобальноПо всему миру
Huawei представила новую версию наушников FreeClip в цвете Rose Gold в рамках глобального релиза наряду с Huawei Mate X6 и FreeBuds Pro 4. Наушники FreeClip имеют специальную конструкцию, которая, если судить по отзывам, достаточно удобна. Звучание достигается благодаря 10,8-миллиметровому динамику с двойным магнитом. Алгоритм динамических басов улучшает воспроизведение низких частот, а технология AI Crystal-Clear Calls снижает фоновый шум с помощью нейросетей.
© Huawei
Еще одна изюминка — время автономной работы. Наушники обеспечивают до 36 часов воспроизведения с зарядным футляром. Есть поддержка быстрой зарядки. Дополнительные функции включают подключение двух устройств и сенсорное управление вызовами, воспроизведением и голосовыми помощниками.
Стоимость Rose Gold Edition составляет около € 169.