В отличие от предыдущих версий, полагавшихся на код Android, HarmonyOS NEXT поддерживает только приложения HarmonyOS, что делает её полностью независимой платформой. Изначально запущенная в ответ на санкции США в 2019 году, HarmonyOS была интегрирована в устройства Huawei для замены Android.

Новая версия, HarmonyOS NEXT, предлагает улучшенную производительность, новый пользовательский интерфейс и более оптимизированную графику. Huawei сотрудничает с ведущими китайскими компаниями, такими как Tencent, ByteDance и JD.com, для создания полноценной экосистемы приложений.