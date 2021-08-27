Huawei выпустила смартфон, сделанный совместно с другим производителем

FFALCON — это суббренд TCL, под которым продаются телевизоры и домашнее аудиооборудование в Китае. Теперь он будет выпускать и смартфоны.

FF1 был создан вместе с компанией Huawei. Он имеет 6,67-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц. В экране есть вырез под фронтальную камеру на 16 Мп. В основной камере установлены датчики на 64 Мп, 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп.

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 900. Питает его аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. Чтобы зарядить его полностью, понадобится 40 минут.

Пока неясно, выйдет ли FFALCON Thunderbird FF1 на российском рынке.