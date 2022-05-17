Huawei выпустила специальный чехол, который даёт смартфонам недостающую функцию

Сообщается, что чехол для Huawei изготовил китайский производитель сетевых решений Soyealink. Аксессуар является готовым решением для телефонов Huawei, пока только серии P50.

На рендерах видно, что дизайн чехла довольно близок к обычным задним крышкам смартфонов. Однако аксессуар делает устройства толще и тяжелее. Корпус имеет серый цвет и кожаные вставки, которые делают чехол удобнее для использования. Перед установкой пользователи должны включить службу eSIM, чтобы получить доступ к сети 5G. Далее нужно настроить аппарат по инструкции.