Huawei выпустила специальный чехол, который даёт смартфонам недостающую функцию

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Huawei выпустила специальный чехол, который даёт смартфонам недостающую функциюПоддержку 5G
Из-за санкций США Huawei потеряла доступ к передовым чипам, в том числе с поддержкой 5G. Компания, однако, нашла способ обойти это ограничение. Выпущен специальный чехол, который может добавить поддержку сетей пятого поколения в 4G-телефоны за считанные секунды.
Сообщается, что чехол для Huawei изготовил китайский производитель сетевых решений Soyealink. Аксессуар является готовым решением для телефонов Huawei, пока только серии P50.
На рендерах видно, что дизайн чехла довольно близок к обычным задним крышкам смартфонов. Однако аксессуар делает устройства толще и тяжелее. Корпус имеет серый цвет и кожаные вставки, которые делают чехол удобнее для использования. Перед установкой пользователи должны включить службу eSIM, чтобы получить доступ к сети 5G. Далее нужно настроить аппарат по инструкции.
Производитель планирует адаптировать это решение для большего количества смартфонов в будущем. Стоимость чехла составляет 799 юаней (около 7,6 тысячи рублей по текущему курсу).