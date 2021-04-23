Huawei выпустила удешевлённые версии флагманов Mate 40 Pro и Mate X2

Сообщается, что оба смартфона такие же, как их 5G-версии по характеристикам. Устройства появились на официальном китайском сайте Huawei. Пока компания не назвала цены и дату старта продаж новинок. Но, скорее всего, стоимость Mate 40 Pro 4G и Mate X2 4G будет ниже, чем у 5G-вариантов.

Напомним, Mate 40 Pro оснащён 6,76-дюймовым OLED экраном разрешением 2772 × 1344 пикселей и частотой обновления 90 Гц. У смартфона есть камеры на 50 Мп, 20 Мп и 12 Мп. Установлен процессор Kirin 9000.

У Mate X2 есть гибкий 8-дюймовый основной экран и дополнительный внешний 6,45-дюймовый. Устройство тоже работает на основе Kirin 9000.

Когда новые модели появятся в России и появятся ли, неизвестно.