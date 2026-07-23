Huawei выпустит бюджетную версию Nova 16 с припиской «SE»

Согласно утечкам, Nova 16 SE имеет кодовое имя «Cangshan» и будет доступна в четырёх цветах: чёрном, белом, синем и оранжевом. Будет камера с «мультиспектральным датчиком первого поколения».

Ожидаемая цена Nova 16 SE от 2000 до 3000 юаней (примерно 23 — 35 тысяч рублей). В качестве процессора, предположительно, будет использоваться Kirin 8-й серии с поддержкой 5G. Более подробная информация появится в ближайшее время.