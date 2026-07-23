Опубликовано 23 июля 2026, 14:131 мин.
Huawei выпустит бюджетную версию Nova 16 с припиской «SE»Может выйти до конца июля
Линейка смартфонов Huawei Nova 16, представленная не так давно, скоро может пополниться моделью Nova 16 SE. По крайней мере, так пишут СМИ. Это будет более доступный вариант и, по слухам, он появится на рынке уже в конце июля.
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Согласно утечкам, Nova 16 SE имеет кодовое имя «Cangshan» и будет доступна в четырёх цветах: чёрном, белом, синем и оранжевом. Будет камера с «мультиспектральным датчиком первого поколения».
Ожидаемая цена Nova 16 SE от 2000 до 3000 юаней (примерно 23 — 35 тысяч рублей). В качестве процессора, предположительно, будет использоваться Kirin 8-й серии с поддержкой 5G. Более подробная информация появится в ближайшее время.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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