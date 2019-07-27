Huawei выпустит два флагманских процессора для смартфонов

Первой SoC окажется Kirin 985. Скорее всего, она станет аппаратной основой для будущих смартфонов Mate 30. По словам источника, это первый чипсет, изготовленный с использованием технологии EUV на мощностях TSMC.

Название для второй платформы пока неизвестно. Ясно только, что она будет иметь интегрированный 5G-модем. Пока подобный чипсет есть только у MediaTek. Тем не менее, у Huawei есть амбиции стать первой компанией, чья SoC с встроенным 5G-модемом выйдет на рынок в серийных устройствах.

Сообщается, что процессор покажут уже осенью этого года. Возможно, в 5G-версии Mate 30.