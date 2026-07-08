Телефоны
Опубликовано 08 июля 2026, 16:55
1 мин.

Huawei выпустит два складных смартфона в этом году и ещё один — в следующем

Конвейер запущен
По данным Digital Chat Station, в закромах Huawei готовят к выходу сразу несколько складных устройств. Во второй половине года, мол, выйдут две модели: «трифолд» Huawei Mate XT2 и «книжный» Mate X9. Обе модели, скорее всего, получат процессор Kirin 9050 Pro. Есть и на следующий год модель.
Huawei выпустит два складных смартфона в этом году и ещё один — в следующем

© Huawei

Huawei Mate X9

Huawei выпустит два складных смартфона в этом году и ещё один — в следующем

© Huawei

Традиционный складной смартфон с внешним экраном 6,5 дюймов и внутренним 8,15 дюймов. Ёмкость батареи превысит 6000 мА·ч. Камера получит улучшенный главный сенсор размером 1/1,3 дюйма и телеобъектив. Ожидаемая цена около 10 000 юаней (примерно 1475 долларов).

Huawei Mate XT2

Huawei выпустит два складных смартфона в этом году и ещё один — в следующем

© Huawei

Будет складывающимся втрое, как и предыдущая модель XT. Других подробностей пока нет. Цена на него не сообщается.

В 2027 году Huawei выпустит ещё один складной аппарат, но с широким внешним экраном, развитие идей Pura X.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Складной смартфон
,
#Huawei
,
#Инсайдерская информация
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Huawei выпустит два складных смартфона в этом году и ещё один — в следующем