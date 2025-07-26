Huawei выпустит ещё один складывающийся втрое смартфон

Опубликовано 26 июля 2025, 21:451 мин.
Huawei выпустит ещё один складывающийся втрое смартфонMate XTs — не Mate XT 2
Huawei планирует выпустить новую версию своего складываемого втрое смартфона в сентябре, почти через год после дебюта первого устройства — Mate XT. Однако новая модель не будет называться Mate XT 2. По последним слухам из Китая, она получит имя Mate XTs.
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По информации инсайдеров, новинка получит более мощный процессор, улучшенные камеры и новые цветовые варианты. Всё остальное останется таким же, как в оригинальной модели.
С момента запуска в прошлом году Mate XT разошёлся тиражом более 500 тысяч экземпляров в Китае, несмотря на высокую цену.
Mate XTs предложат в четырёх цветах — белом, чёрном, красном и фиолетовом. В два раза больше, чем у предыдущей версии.