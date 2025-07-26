Huawei выпустит ещё один складывающийся втрое смартфон

По информации инсайдеров, новинка получит более мощный процессор, улучшенные камеры и новые цветовые варианты. Всё остальное останется таким же, как в оригинальной модели.

С момента запуска в прошлом году Mate XT разошёлся тиражом более 500 тысяч экземпляров в Китае, несмотря на высокую цену.

Mate XTs предложат в четырёх цветах — белом, чёрном, красном и фиолетовом. В два раза больше, чем у предыдущей версии.