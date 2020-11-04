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Huawei выпустит «копию» iPhone 12
Уже скоро
В сети опубликовали фотографии нового смартфона Huawei nova 8 SE, анонс которого назначен на 5 ноября. И, похоже, именно с него начнётся череда «копий» iPhone 12. Не исключено, что кому-то такое только понравится.
Huawei nova 8 SE очень похож на iPhone 12. Он тоже имеет плоские грани и квадратный модуль камеры. Судя по информации источника, смартфон также довольно тонкий и лёгкий — 7,46 мм толщины и 178 граммов веса. Экран же у аппарата будет 6,53-дюймовый.
Конечно, при внимательном взгляде на смартфон становится очевидным, что это не iPhone 12. Но издалека… вдруг кто спутает?
Ожидается, что Huawei nova 8 SE выйдет в двух вариантах — с чипами MediaTek Dimensity 720 или 800U. В основной камере будут датчики на 64 Мп, 8 Мп и два на 2 Мп.