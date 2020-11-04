Huawei выпустит «копию» iPhone 12

Huawei nova 8 SE очень похож на iPhone 12. Он тоже имеет плоские грани и квадратный модуль камеры. Судя по информации источника, смартфон также довольно тонкий и лёгкий — 7,46 мм толщины и 178 граммов веса. Экран же у аппарата будет 6,53-дюймовый.

Конечно, при внимательном взгляде на смартфон становится очевидным, что это не iPhone 12. Но издалека… вдруг кто спутает?