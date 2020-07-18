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Huawei выпустит осенние флагманские смартфоны в срок
То есть устройства серии Mate 40
Китайские источники сообщили, что Huawei выпустит осенние флагманские смартфоны серии Mate 40 в срок. Презентация устройств ожидается в середине или во второй половине сентября.
По словам источника, разработчики Mate 40 и Mate 40 Pro завершают отладку ключевых компонентов смартфонов. Отмечается также, что устройства получат улучшенную по сравнению с предыдущими поколениями производительность, системы идентификации, экраны и другие характеристики.
Следующий этап для серии Mate 40 — начало массового производства. Стоит отметить, что недавно уже прошла информация о том, что производитель чипов TSMC должен успеть выполнить текущие заказы Huawei на платформы Kirin 1020 как раз к сентябрю 2020. Правда, их, скорее всего, не хватит на все смартфоны, из-за чего Huawei может установить в некоторые аппараты процессоры MediaTek.