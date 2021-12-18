Huawei выпустит самый долгоживущий смартфон-раскладушку с гибким экраном

Сообщается, что смартфон будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Для сравнения: у раскладушки Moto Razr 5G ёмкость составляет 2800 мАч, а у Samsung Galaxy Z Flip3 — 3300 мАч. То есть относительно своих конкурентов Huawei P50 Pocket будет долгоживущей моделью.

Также известно, что основной смартфона станет однокристальная система Kirin 9000. Поддержки 5G у неё не будет.

Что касается остальных характеристик, диагональ внутреннего гибкого экрана составит 6,8 дюйма, а наружного небольшого — 1 дюйм. Камера тут будет 50-Мп, её дополнят датчики на 13 и 8 Мп.

Новинку должны представить 23 декабря.