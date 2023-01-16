Huawei выпустит складной смартфон со спутниковой связью

Сообщается, что Mate X3 будет оснащён спутниковой связью следующего поколения, позволяющей владельцам отправлять и получать короткие сообщения, если нет обычного покрытия. Кроме того, возможна даже поддержка отправки голосовых сообщений.

Также есть информация, что складной Huawei Mate X3 будет запущен до серии Huawei P60.