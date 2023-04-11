Huawei выпустит смартфон Nova 11 Ultra с поддержкой спутниковой связи

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 778G 4G и иметь 6,78-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2652×1220 пикселей.

Особенностью Huawei Nova 11 Ultra станет основная камера на 50 Мп с переменной диафрагмой. Кроме того, смартфон получит широкоугольную камеру на 8 Мп и макрокамеру. Спереди будет установлена двойная фронтальная камера на 60+8 Мп с двукратным зумом.

Батарея ёмкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт. Толщина корпуса составляет 7,99 мм, а вес — 188 г. Также известно, что смартфон будет поддерживать спутниковую связь.

Презентация Huawei Nova 11 Ultra состоится 17 апреля.