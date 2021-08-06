Huawei выпустит смартфон с вытягивающимся экраном

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Huawei выпустит смартфон с вытягивающимся экраномЗасветился возможный Mate X Rollable
Ходят слухи, что Huawei работает над новой серией смартфонов Mate X. Новый патент раскрывает внешность вероятного Mate X Rollable. У него есть сворачивающийся в рулон экран, который можно вытянуть и тем самым увеличить диагональ.
Патент зарегистрировала Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). В документации описан телефон с дисплеем-рулоном и с магнитным механизмом, который помогает выровнять экран при вытягивании. То есть новая технология должна предотвратить сгибание вытянутого дисплея. Смартфон также примечателен тем, что его дисплей оборачивает корпус.
В патенте указано, что Mate X Rollable оснащён дисплеем POLED (plastic organic light emitting diode, пластиковый органический светодиод) с базовым пластиковым слоем.
Стоит уточнить, что это пока лишь патент, и ещё неясно, когда такое устройство появится на рынке.