Huawei выпустит смартфон с вытягивающимся экраном

Патент зарегистрировала Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). В документации описан телефон с дисплеем-рулоном и с магнитным механизмом, который помогает выровнять экран при вытягивании. То есть новая технология должна предотвратить сгибание вытянутого дисплея. Смартфон также примечателен тем, что его дисплей оборачивает корпус.