Huawei выпустит удешевлённые версии флагманов Mate 40

Причиной тому, вероятно, является то, что у компании не хватает 5G-чипсетов. Выпуск 4G-версий может быть вынужденной мерой. Но это может оказаться неплохим решением для потребителей, для которых поддержка 5G не так уж актуальна.

Инсайдер пока сообщил лишь то, что Huawei планирует выпустить новое устройство в серии Huawei Mate 40. Никаких характеристик он не сообщил. Известно, что презентации моделей не будет. Они просто появятся в ассортименте смартфонов в онлайн-магазине Huawei.

Ранее СМИ писали о том, что на сайте сертификации появилась новая модель Huawei Mate 40 Pro с предустановленной операционной системой HarmonyOS.