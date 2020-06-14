Huawei выпустит улучшенные версии нового Honor X10

Называться они будут Honor X10 Max 5G и Honor X10 Pro 5G. Из названий можно предположить, что первая модель получит увеличенные размеры, а значит и больший аккумулятор, а вторая — улучшенную аппаратную часть.

Издание Gizmochina пишет, что Honor X10 Max 5G, скорее всего, сохранит процессор Kirin 820. Также журналисты напомнили, что на днях представитель Honor заявил о выпуске смартфона с большим экраном. Вероятно, это и будет Honor X10 Max 5G.