Huawei выпустит упрощённую версию прошлогоднего флагманского смартфона

По крайней мере внешний вид и характеристики новинки очень похожи на Mate 30 Pro. Модельный номер нового устройства — LIO-AN00m, а старого — LIO-AN00. Это ещё одно свидетельство того, что смартфон станет модификацией флагмана.

Дизайн камеры у двух аппаратов одинаков, но у нового используется 16-Мп фронтальный датчик, а у Mate 30 Pro — 32-Мп датчик. В основной камере у условного Mate 30 Pro Lite главным является тоже 32-Мп сенсор.

Новинка получит 6,53-дюймовый OLED-экран разрешением 1176 × 2400 пикселей, процессор с базовой частотой 2,86 ГГц, до 12ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч и поддержку 5G.