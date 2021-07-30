Huawei вышла из пятёрки лидеров по продажам смартфонов даже в Китае

Согласно последнему исследованию Canalys, поставки смартфонов в Китае составили 74,9 млн штук за указанный выше период. В прошлом году этот показатель был равен 90,7 млн.

Лидером по поставкам стал бренд vivo. Его показатель оказался равен 18,2 млн. Рыночная доля при этом составила 24%. Oppo стал вторым по популярности с 16 млн поставок и 21-процентной долей рынка. Xiaomi показала результат в 12,6 млн и 17% соответственно.

Apple заняла четвёртое место (7,9 млн; 10%), а пятое досталось бренду Honor, который уже не зависит от Huawei (6,9 млн; 9%). Huawei же в пятёрке лидеров мы больше не видим.