Huawei вышла из пятёрки лидеров по продажам смартфонов даже в Китае

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Huawei вышла из пятёрки лидеров по продажам смартфонов даже в КитаеДела у компании идут всё хуже
Аналитики компании Canalys выяснили, что поставки смартфонов в Китае упали в апреле-июне на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Этот же отчёт показал, что Huawei больше не входит в топ-5 производителей даже в родной стране.
Согласно последнему исследованию Canalys, поставки смартфонов в Китае составили 74,9 млн штук за указанный выше период. В прошлом году этот показатель был равен 90,7 млн.
Лидером по поставкам стал бренд vivo. Его показатель оказался равен 18,2 млн. Рыночная доля при этом составила 24%. Oppo стал вторым по популярности с 16 млн поставок и 21-процентной долей рынка. Xiaomi показала результат в 12,6 млн и 17% соответственно.
Apple заняла четвёртое место (7,9 млн; 10%), а пятое досталось бренду Honor, который уже не зависит от Huawei (6,9 млн; 9%). Huawei же в пятёрке лидеров мы больше не видим.