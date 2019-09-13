Huawei высмеяла цену и внешний вид новых iPhone

На постере изображена больничная палата. «Прямо в глаза» светит лампа, которая своим видом уж больно напоминает тройную камеру iPhone 11 Pro. Справа и слева от лампы стоят врачи, а надпись посередине гласит: iHad Kidneys (рус. «Уменя были почки»). Напомним, стоимость новинки составила $1000, и это породило волну шуток о том, что для покупки смартфона придётся сначала продать почку.

Внешний вид тройной камеры iPhone 11 Pro тоже раскритиковали уже многие. Некоторые пользователи даже пожаловались на приступы трипофобии при взгляде на неё.

Под картинкой в Twitter Honor написал, что возможность делать профессиональные фото не должна стоить целой почки.