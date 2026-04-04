Huawei, Xiaomi, Anker и др. создали единый стандарт повербанков

Опубликовано 04 апреля 2026, 14:481 мин.
Huawei, Xiaomi, Anker и др. создали единый стандарт повербанковOppo, Lenovo тоже руки приложили
В Китае ввели первый в стране обязательный стандарт безопасности для портативных зарядных устройств (то бишь, повербанков). Новые правила разработаны при участии 30 крупных компаний, включая Huawei, Xiaomi, Anker, Oppo, Lenovo и других.
© Xiaomi
Теперь повербанки должны проходить серьезные испытания, включая:
Стальную иглу диаметром 4 мм втыкают в центр полностью заряженной батареи и оставляют на 5 минут. Аккумулятор не должен загореться или потечь.
-
Повербанк нагревают до 135 °C на целый час.
-
Напряжение повышают в 1,4 раза выше нормы.
-
И «классические» падение, давление, удары.
Кроме того, запрещено использовать в новых повербанках переработанные или восстановленные ячейки. Производители обязаны указывать срок безопасной службы, свои данные и материалы батареи.
Здорово? Да. Но есть и обратная сторона — цена может вырасти до 30%
Автор:Максим Многословный
