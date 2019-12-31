Huawei за год продала больше смартфонов, чем Apple, несмотря на санкции

Всего объём продаж за 2019 год оказался равен 850 млрд юаней (около $120 млрд). Сама компания ожидала чуть больше, но в целом результаты оказались сопоставимы с прошлогодними (19,5% роста). Директор отметил, что бизнес остаётся стабильным. И это несмотря на усилия правительства США помешать Huawei.

Аналитики Forbes также заявили, что, скорее всего, Huawei обошла Apple по количеству проданных смартфонов в этому году. Компания из Купертино свои результаты ещё не объявляла, но эксперты ожидают 185-190 млн поставок устройств.