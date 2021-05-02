Huawei задержит выпуск самого мощного флагманского смартфона

Как утверждает инсайдер, Huawei будет готова представить модели P50 и P50 Pro в ближайший месяц или два. Производство Huawei P50 Pro+ может задержаться из-за дефицита необходимых компонентов. Поэтому и сам смартфон будет доступен для покупки позже P50 и P50 Pro.

Также инсайдер поделился фотографиями Huawei P50 в чёрном и белом цвете.

По слухам, Huawei P50 получит 6,3-дюймовый дисплей и габариты 156,7 x 75. 8,3 мм. В качестве аппаратной основы у него будет выступать 5-нм процессор Kirin 9000. Смартфон, вероятно, выйдет с предустановленной системой HarmonyOS.

Вчера СМИ сообщили, что Huawei P50 представят 17 июня.