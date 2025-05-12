Huawei задумалась об обновлении пятилетних смартфонов до новейшей HarmonyOS 5.0

HarmonyOS 5.0, также известная как HarmonyOS Next, — это новая операционная система, разработанная Huawei, с полной интеграцией искусственного интеллекта и улучшенной производительностью для сложных задач. В отличие от предыдущих версий, она не использует ядро Android.

Хэ Ган подчеркнул, что Huawei не намерена прекращать поддержку Mate 40. Однако окончательное решение о развертывании обновления еще не принято, так как компания анализирует технические аспекты.

Mate 40, включая модели Pro и Pro+, оснащен 5-нм чипсетом Kirin 9000, 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц и камерой с 50-МП основным сенсором. Линейка изначально работала на EMUI 11, но уже получила HarmonyOS.