Huawei заняла более половины рынка складных смартфонов в Китае

Huawei уже несколько лет удерживает первое место на домашнем рынке. Сильный вклад в рост продаж внесли модели Pura X, Mate XTs, складывающийся втрое, и флагманский Mate X7.

На втором месте оказалась Honor с долей 10,9%. Она получила внимание за тонкий Magic V5 и компактный V Flip 2. Третью позицию заняла Samsung — 6,8% рынка. Несмотря на ежегодный выпуск складных новинок (и в целом роль одного из пионеров рынка), корейской компании пока сложно конкурировать с китайскими брендами внутри Китая.

Далее в рейтинге идут Vivo (6,1%), Xiaomi (4,4%) и Oppo (4,0%). Motorola замыкает список.