Huawei запатентовала раскладушку с гибким экраном и дополнительным дисплеем

Патентную заявку одобрило китайское Государственное ведомство по интеллектуальной собственности. Устройство, описанное в ней складывается напополам. Помимо основного гибкого экрана у него есть дополнительный внешний. Последний побольше, чем у Galaxy Z Flip. Это, пожалуй, и есть главное различие между смартфонами.

Также у устройства Huawei нет какого-либо выреза под фронталку в главном экране. По крайней мере на патентных рисунках. Камера тут расположена вертикально, имеет два модуля. Справа от неё и расположен тот вспомогательный экран.

Поскольку это лишь патент, да и у Huawei сейчас проблемы из-за санкций США, неясно, когда такой смартфон увидит свет.