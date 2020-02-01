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Huawei запатентовала складной смартфон с гибким экраном и стилусом
Он немного отличается от Mate X
Huawei впервые представила свой складной Mate X в феврале прошлого года. Однако в продажу он поступил значительно позже. Да ещё и в ограниченном количестве. Тем не менее сложности компанию не останавливают, и от разработки устройств с гибкими экранами она не отказывается. По крайней мере, об этом свидетельствуют её патенты.
Очередной патент опубликовало Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. Описание и рисунки устройства указывают на то, что оно будет поддерживать работу со стилусом. Форм-фактором смартфон будет похож на оригинальный Mate X, но с некоторыми отличиями.
В частности, новый аппарат будет сгибаться не экраном наружу, а наоборот. Кроме того, устройство оснастят шестью модулями камеры: в сложенном состоянии будут видны две камеры, а в разложенном на задней панели ещё четыре. Также интересно то, что боковая панель будет иметь дополнительный дисплей и место для стилуса.