Huawei запатентовала складной смартфон с гибким экраном и стилусом

Очередной патент опубликовало Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. Описание и рисунки устройства указывают на то, что оно будет поддерживать работу со стилусом. Форм-фактором смартфон будет похож на оригинальный Mate X, но с некоторыми отличиями.

В частности, новый аппарат будет сгибаться не экраном наружу, а наоборот. Кроме того, устройство оснастят шестью модулями камеры: в сложенном состоянии будут видны две камеры, а в разложенном на задней панели ещё четыре. Также интересно то, что боковая панель будет иметь дополнительный дисплей и место для стилуса.