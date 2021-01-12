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Сегодня 16:11
Huawei запатентовала смартфон с дополнительным тонким дисплеем вместо выреза под камеру
Селфи-камера спрятана под дисплеем
Huawei подала заявку на патент, в котором описан смартфон с подэкранной селфи-камерой и необычным маленьким дисплеем прямо в верхней рамке.
Патентную документацию обнаружил портал LetsGoDigital. По патентным рисункам видно, что Huawei поместила тонкую полоску-дисплей сверху экрана на передней панели. Этот мини-дисплей будет отображать базовую информацию: время, статус сети, статус батареи и т.д. Благодаря этому основной большой экран будет использоваться более эффективно. Кроме того, при просмотре видео пользователь всё равно сможет следить за базовой информацией, не испытывая необходимости выдвигать «шторку».
Другая любопытная деталь, описанная в патенте, — подэкранная селфи-камера. Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли это устройство на рынок.