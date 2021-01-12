Huawei запатентовала смартфон с дополнительным тонким дисплеем вместо выреза под камеру

Патентную документацию обнаружил портал LetsGoDigital. По патентным рисункам видно, что Huawei поместила тонкую полоску-дисплей сверху экрана на передней панели. Этот мини-дисплей будет отображать базовую информацию: время, статус сети, статус батареи и т.д. Благодаря этому основной большой экран будет использоваться более эффективно. Кроме того, при просмотре видео пользователь всё равно сможет следить за базовой информацией, не испытывая необходимости выдвигать «шторку».