Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

Huawei получила патент на конструкцию смартфона с Arc Display. У такого дисплея изогнуты края так, что слега оборачивают корпус смартфона. В экран также встроены сенсорные кнопки управления. Huawei описала виртуальные кнопки громкости, виртуальные триггеры, которые можно настраивать в зависимости от приложения. Также на изогнутых краях могут показываться уведомления.