Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

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Сегодня в 14:48
Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камеройИ изогнутым дисплеем
Компания Huawei продолжает придумывать разные способы применения изогнутых дисплеев в своих смартфонах. На этот раз компания решила совместить это с набирающей популярность технологией.
Huawei получила патент на конструкцию смартфона с Arc Display. У такого дисплея изогнуты края так, что слега оборачивают корпус смартфона. В экран также встроены сенсорные кнопки управления. Huawei описала виртуальные кнопки громкости, виртуальные триггеры, которые можно настраивать в зависимости от приложения. Также на изогнутых краях могут показываться уведомления.
Помимо этого, у смартфона есть подэкранная камера, чип для обработки алгоритмов искусственного интеллекта и стереодинамики.
Поскольку мы говорим о патенте, нельзя гарантировать, что такой смартфон по-настоящему выйдет на рынок.