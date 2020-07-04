Huawei запатентовала смартфон со сменными объективами

Вышедший в марте Huawei P40 Pro+ уже предлагает десятикратный оптический зум благодаря перископной линзе. Согласно новому патенту, на этом компания останавливаться не намерена.

В документе описан смартфон, на который можно установить сменный объектив, как в обычном фотоаппарате. По рисунку видно, что такое устройство имеет трёхмодульную камеру, в которой есть два маленьких датчика, вспышка и большой датчик. Последний можно использовать со съёмной оптикой.

Стоит отметить, что Huawei не первая компания, которая додумалась до такой идеи. Motorola ранее уже представляла модули Moto Mod, но они оказались не слишком востребованными.