Huawei запатентовала свою раскладушку с гибким экраном

Патентную документацию опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности. Huawei запатентовала вытянутый в длину, складывающийся смартфон с тройной камерой на задней панели. Дисплей у аппарата, в отличие от Motorola Razr, один. Он складывает вовнутрь с помощью шарниров. При этом линия изгиба проходит не посередине, из-за чего в сложенном состоянии у смартфона сверху остаётся виден кусочек экрана. На рисунке устройства также можно разглядеть кнопки, расположенные на правой боковой грани.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили о патенте Xiaomi на подобную раскладушку. Выйдут ли на рынок описанные смартфоны, пока неясно. Но вполне может случиться возрождение эпохи старого доброго форм-фактора.