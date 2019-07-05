Huawei запустила бета-тестирование собственной операционной системы

Об этом ресурсу Huawei Central сообщил источник, знакомый с вопросом. Он также рассказал, что Huawei планирует официально представить свою операционку вместе со смартфонами линейки Mate 30. Поэтому тестирование, скорее всего, идёт на этих моделях. О дате выпуска ничего пока не известно.

Так же, как и о названии операционной системы. Вероятно, она получит давно гуляющее по сети имя Hongmeng. В прошлом месяце, например, Huawei зарегистрировала товарный знак Hongmeng в нескольких организациях, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности.