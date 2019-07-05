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Сегодня 14:53

Huawei запустила бета-тестирование собственной операционной системы

На смартфонах серии Mate 30
По сети поползли слухи, что Huawei начала рассылать пользователям приглашения поучаствовать в тестировании собственной операционной системы компании. Предположительно, тесты будут проходить на смартфоне Mate 30 или Mate 30 Pro.

Об этом ресурсу Huawei Central сообщил источник, знакомый с вопросом. Он также рассказал, что Huawei планирует официально представить свою операционку вместе со смартфонами линейки Mate 30. Поэтому тестирование, скорее всего, идёт на этих моделях. О дате выпуска ничего пока не известно.

Так же, как и о названии операционной системы. Вероятно, она получит давно гуляющее по сети имя Hongmeng. В прошлом месяце, например, Huawei зарегистрировала товарный знак Hongmeng в нескольких организациях, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности.

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