Huawei запустила первый 5G-смартфон в Китае и разрешила использовать его в других странах

Mate 20X получил первую в Китае лицензию на доступ к 5G. На презентации Huawei показала результаты теста смартфона в приложении Speedtest. Его средняя скорость скачивания данных оказалась на отметке в 1800 Мбит/с, а загрузки — 200 Мбит/с.

Смартфон должен поступить в продажу 16 августа, а стоимость его составит 6199 юаней (примерно 57 тысяч рублей).

По словам главы мобильного направления Huawei Брюса Ли (Bruce Lee), Mate 20X 5G доступен и в Германии, и в Швейцарии, и в Польше, и в Объединённых Арабских Эмиратах, и в других странах. Аппаратная часть устройства будет совместима с 5G-оборудованием в этих государствах.